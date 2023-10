Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Daniel Karmann Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Daniel Karmann

KIRCHENTELLINSFURT/TÜBINGEN. Der Pedelec-Fahrer, der bei einem Verkehrsunfall am 25. September auf dem Radweg zwischen Kirchentellinsfurt und Tübingen schwer verletzt worden war, ist am Sonntag verstorben. Wie bereits berichtet, war der Mann auf eine andere Pedelec-Lenkerin aufgefahren und gestürzt. Er war anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden, in der er am Sonntag verstarb. (pol)