Radler kracht in Wannweil in ausparkendes Auto und wird verletzt

WANNWEIL. Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Wannweil verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr parkte ein 35 Jahre alter Audi-Lenker aus einem Grundstück offenbar zügig rückwärts auf die Waldrandstraße aus. Gleichzeitig war dort ein 63-jähriger Pedelec-Lenker in Richtung Kirchentellinsfurter Straße bergabwärts unterwegs.

Der Radler kollidierte mit dem Heck des Autos und stürzte zu Boden. Zuvor hatte er noch vergeblich versucht, durch eine Gefahrenbremsung den Zusammenstoß zu verhindern. Den beim Unfall verletzten 63-Jährigen brachte der Rettungsdienst anschließend in eine Klinik. Insgesamt beträgt der Schaden an den beiden Fahrzeugen etwa 7.000 Euro.