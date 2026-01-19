Ausstellung in Wannweil: Was Kinder früher gespielt haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. So schön, schön war die Zeit. Könnte man tatsächlich sagen oder summen, wenn man die »Ein Quadratmeter Geschichte«-Ausstellung im Seniorenzentrum »Haus in der Dorfmitte« sieht. Walter Ott und Hauke Petersen, die beiden Männer der Geschichtswerkstatt, haben ein paar Spielsachen zusammengetragen, die in die Welt des Spielens entführen. Sie zeigen, was und wie Kinder früher gespielt haben.

Walter Ott, dem Schreinermeister, ist irgendwann mal aufgefallen, dass eine Euro-Palette ziemlich genau einen Quadratmeter groß ist. Was also liegt näher, als sie - oben ein bisschen aufgehübscht - als Mini-Ausstellungsfläche fürs Altenheim zu nutzen. Der waschechter »Wannweilemer« - so dürfen sich streng genommen nur Ur-Wannweiler nennen - hat in einem halben Jahrhundert unendlich viel Wissen über die Echaz-Gemeinde in seinem Archiv und in seinem Kopf zusammengetragen.

»Meine Puppe hatte kurze Haare, und das war mein Vorbild«

Hauke Petersen, der ursprünglich aus Husum kommt, ist in seiner Wahl-Heimat wegen seines sozialen Engagements unter anderem im Krankenpflege-Förderverein auch schon lange bestens vernetzt, anerkannt und beliebt. »Ein Lobbyist für alte Menschen«, wie er im GEA (zusammen mit Ulrich Franz und Erhard Treutlein) vor knapp drei Jahren bezeichnet wurde. Ein Mal in der Woche ist er im »Haus in der Dorfmitte«, singt und unterhält sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und fördert dabei - parallel zu den schönen Exponaten von Walter Ott - in Form von Erzählungen weitere wertvolle Erinnerungen aus der Vergangenheit ans Tageslicht.

Hauke Petersen (links) und Walter Ott von der Wannweiler Geschichtswerkstatt haben die mittlerweile siebte »Ein Quadratmeter Geschichte«-Ausstellung konzipiert. Petersen kommt ein Mal in der Woche ins Seniorenzentrum »Haus in der Dorfmitte« und unterhält sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Dabei hat er spannende und kuriose Erinnerungen zutage gefördert. Foto: Andreas Fink

»Meine Puppe war ein Geschenk meines Opas, hatte kurze Haare, und das war mein Vorbild«, erzählt eine Bewohnerin. Ein Vorbild mit Folgen: Das Mädchen bettelte seine Mutter an: »Ich möchte auch kurze Haare!« Ein Mann erzählt von seine Pferdestall. Den hatte der Vater selbst gebastelt, die Pferde waren gekauft. »Ich konnte stundenlang damit spielen«, blickt er zurück. Echtes Heu hätte wegen der Größenverhältnisse nicht gepasst. Also stellte er es ganz pfiffig selber her, indem er Fäden aus Stoffen herauszog. Es muss ein guter Tag für das Mädchen gewesen sein, auf den eine jetzt alte Frau zurückblickt: »Für unsere Puppen kriegten wir einen Kinderwagen geschenkt, aus dem das Kleinkind herausgewachsen war.« Wobei darin ein gewisses Konfliktpotenzial lag: »Wir hatten wenig Geld, also mussten die vier Geschwister sich einig werden, wer den Wagen wie lang zum Spielen benutzen durfte. Das war nicht immer ganz einfach.«

»Manchmal reichte auch ein Papierball, mit Bindfäden verschnürt«

Die Eltern von Walter Otts Tante Pauline - seine Großeltern also - waren bestimmt nicht die Reichsten im Dorf, seine Tante hatte aber die schönste Puppenstube von ganz Wannweil. Das kam so: Der Fabrikant der örtlichen Spinnerei hatte bei den Schreiner-Otts eine Puppenstube bestellt, aber nie abgeholt. Deshalb bekam die kleine Pauline die schöne Stück mit Erkern und allem Drum und Dran. Vielleicht ging es ihr so wie der Dame, die Hauke Petersen erzählte, dass ihr ihre Oma ein Sonntagskleid für ihre Puppe genäht hatte: »Ich habe vor Freude geweint«.

Was Hauke Petersen im Gespräch mit einer Bewohnerin erfahren hat, kannte selbst Walter Ott nicht: Sie hatte als Mädchen eine Puppe aus Maiskolben. »Aus den Hüllblättern des Kolbens wurde Kopf und Körper hergestellt, die feinen Maisfasern waren die Haare.« Ein Tradition der Banater Schwaben aus Sackelhausen. Im Raum Reutlingen-Wannweil haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg viele niedergelassen, die Sackelhauser Straße in Wannweil legt davon Zeugnis ab.

»Ich habe vor Freude geweint«

Draußen spielten die Buben früher gern »Räuber und Bolle« gespielt, die Mädchen das nicht ganz so wilde »Himmel und Hölle«. Oder Fußball und Völkerball. »Lederbälle waren selten«, weiß Hauke Petersen aus den Gesprächen im Altenheim, »manchmal reichte auch ein Papierball, mit Bindfäden verschnürt.« Mit großer Sehnsucht wünschte man sich - das war wohl damals schon - die Spielsachen, die man nie bekam. Wie den »Holländer« - ein Dreirad, das durch Muskelkraft der Arme angetrieben wird -, den nur die Nachbarskinder hatten.

»Eine Wohlfühlausstellung«, sagt Jacqueline de Riese, die für die Öffentlichkeitsarbeit bei den »Zieglerschen« zuständig ist, zu denen das Wannweiler Seniorenzentrum gehört. Die Macher haben bewusst Kriegsspielzeug herausgelassen. Walter Ott erinnert sich, dass ihm manches ausgesprochen Spaß gemacht, naiv und arglos, wie kleine Kinder halt sind. Weil's gerade aber mehr als genug Krieg auf der ganzen Welt gibt, bleibt der in der aktuellen Spielzeug-Welt im Altenheim draußen.

»Biografiearbeit ist essenziell im Haus«

Jacqueline de Riese und Einrichtungsleiterin Chrisi Eick sind begeistert von der Ausstellung und den Männern, die dahinter stehen. Weil sie nicht nur Exponate ins Altenheim bringen, sondern vorher und währenddessen ganz viel mit den Menschen reden, die hier leben. Die im Angesicht der Spielsachen wiederum miteinander über ihr Leben reden. »Diese Biografiearbeit ist essenziell im Haus«, sagt Jacqueline de Riese. (GEA)