Was Wannweil gegen das Hochwasser vom Fallenbach tun will

Das Wasser fließt, wie es will. Hier hat es sich seinen Weg über die Wiese neben dem Fallenbach gesucht. Der kleine Bachlauf kann die Regenmassen nicht mehr fassen.

WANNWEIL. Wasser im Allgemeinen und Hochwasser im Speziellen ist in Wannweil immer ein Thema. Das liegt in erster Linie daran, dass die Gemeinde an der Echaz liegt. Wenn die überläuft, säuft das halbe Dorf ab. Was die Situation in Wannweil verschlimmert: Wasser kommt auch von den Gewässern, die seitlich in die Echaz einfließen - der Firstbach zum Beispiel und der Fallenbach. Um diese Gefahren zu minimieren, gibt die Gemeinde in diesem Jahr eine ganze Menge Geld aus, um diese Zuflüsse in den Griff zu kriegen.

Wer von Betzingen her nach Wannweil kommt, sieht am Ortseingang rechts oben am Hang eine lange Baumreihe. Darin fließt im Normalfall ganz unscheinbar der Fallenbach. Foto: Andreas Fink Wer von Betzingen her nach Wannweil kommt, sieht am Ortseingang rechts oben am Hang eine lange Baumreihe. Darin fließt im Normalfall ganz unscheinbar der Fallenbach. Foto: Andreas Fink

»Wasser hat die blöde Eigenschaft, dass es sich seinen Weg selber sucht«, sagt der Wannweiler Ortsbaumeister Carsten Göhner mit einem gewissen Galgenhumor. Göhner weiter: »Wenn's zu viel ist, fließt es die Hauptstraße runter mitten durchs Dorf.« Wo es große Schäden anrichten kann. Ältere Wannweiler können sich noch gut an das Hochwasser von 1966 erinnern. Die von 2002 und 2021 hat niemand vergessen.

Wenn's nicht regnet, ist der Fallenbach kaum zu sehen. Foto: Andreas Fink Wenn's nicht regnet, ist der Fallenbach kaum zu sehen. Foto: Andreas Fink

In Sachen Hochwasserschutz vertraut die Gemeinde Wannweil auf Immo Gerber, den Geschäftsführer der itr Ingenieurteam Rieber GmbH (Neuhausen ob Eck). Die Regendaten, mit denen der Ingenieur arbeitet, kommen vom Land. Die sind naturgemäß je nach Jahr ganz unterschiedlich. Was Immo Gerber aufgefallen ist: Die Regenmengen, die er im Gemeinderat präsentiert hat, den jüngsten von 2023, sind deutlich niedriger als die von 2021. Deutlich niedriger heißt in diesem Fall um 53 Prozent. Der Ingenieur erklärt den Unterschied mit der Verwendung detaillierterer Modelle und der Regenstatistik des Deutschen Wetterdienstes, die diese Daten flächendeckend für das Land erstellt.

Im Wannweiler Gemeinderat ging es jetzt um die Frage, welcher Ansatz für die Hochwasserschutzmaßnahmen zum Zuge kommen soll. Verlässt sich die Gemeinde auf die aktuellsten, niedrigen Werte, riskiert sie, zu früh vom nächsten großen Hochwasser überrascht zu werden. Und die Gegenmaßnahmen nicht groß beziehungsweise hoch genug gebaut zu haben. »Wir wollen ausreichend Puffer«, sagte Bürgermeister Christian Majer. Und um einer Diskussion ums Ingenieur-Honorar vorzubeugen - größere Bauwerke ziehen höhere Honorare nach sich -, betonte er: »Das hat uns nicht Herr Gerber aufgeschwatzt.« Die hochwassergeplagte Gemeinde will einfach auf der sicheren Seite sein. Was auch der Rat so sah - einstimmig.

Das Hochwasser vom 20. August 1966 trifft Wannweil von allen Echaz-Gemeinden am härtesten. Foto: GEA-Archiv Das Hochwasser vom 20. August 1966 trifft Wannweil von allen Echaz-Gemeinden am härtesten. Foto: GEA-Archiv

Jetzt wird das Fallenbach-Wasser vor der Straße in einem Graben-Wall-Bau gesammelt, in einer mächtigen Ableitungsdole mit einem Durchmesser von 1,30 Metern unter der Hauptstraße durchgeführt. Der »Quelltopf«, ein offener Zwei-Meter-Schacht-, an der das Hochwasser auf der anderen Seite - südlich vom Wohngebiet - wieder aus dem Boden kommt, wird mit einem Gitter abgedeckt, um Unfällen vorzubeugen. Von dort aus, kann das Wasser in die Echaz fließen. Diese von Immo Gerber Variante wird mit rund 610.000 Euro zu Buche schlagen.

Ein etwas anderer Sonntagsausflug: Wannweil am 21. August 1966. Foto: Sammlung Walter Ott Ein etwas anderer Sonntagsausflug: Wannweil am 21. August 1966. Foto: Sammlung Walter Ott

Der Wannweiler Gemeinderat ist sich einig, dass die teuerste die beste Variante ist und deshalb jeder Euro gut angelegt ist. Jetzt heißt es aber trotzdem, erst mal zu warten. Der Grund: »Wir können Fördermittel beim Regierungspräsidium erst ab November beantragen«, sagt Bürgermeister Christian Majer. Ingenieur Immo Gerber geht in die Feinplanungen, »wir dürfen die Arbeiten aber erst vergeben, wenn wir einen Förderbescheid haben«, stellt der Rathaus-Chef klar. Heißt: Es wird 2027 werden.

Wannweils Ortsbaumeister dokumentier hier die Krainerwand im Firstbach, die in sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt hat und deshalb ersetzt werden muss. Ein stabiler Hang ist wichtig - links oben stehen Häuser. In diesem Jahr wird der Hang gerichtet. Foto: Andreas Fink Wannweils Ortsbaumeister dokumentier hier die Krainerwand im Firstbach, die in sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt hat und deshalb ersetzt werden muss. Ein stabiler Hang ist wichtig - links oben stehen Häuser. In diesem Jahr wird der Hang gerichtet. Foto: Andreas Fink

Zwei weitere Hochwasser-Themen in Wannweil: Am Klingwiesenbach soll ein Grobrechen im Oberlauf eingesetzt werden, um Schwemmgut schon frühzeitig entnehmen zu können. Parallel dazu soll der untere Rechen in der Marienstraße funktional aufgewertet werden. Die weit größere Baustelle ist der Firstbach. Schon länger ist klar, dass die Stützwand im Bachbett im hinteren Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße die in sie gesetzten Erwartungen nicht ersetzt hat. Sie ist regelrecht in sich zusammengesackt.

Als das Problem im Frühjahr 2025 im Gemeinderat diskutiert wurde, ging die Verwaltung von Kosten in Höhe von rund 350.000 Euro aus - rund 50.000 Euro davon für Untersuchungen und Gutachten, was für einige Kritik sorgte. Egal: Die Gemeinde geht das Thema in diesem und dem nächsten Jahr an. »Wir haben dringenden Handlungsbedarf«, sagt der Bürgermeister, »und wir stellen uns diesen Herausforderungen konsequent.« Das nächste Hochwasser kommt bestimmt. (GEA)

Hochwässer in Wannweil in der Vergangenheit Wannweil wird immer wieder von Hochwässern getroffen. Ein paar Beispiele: Am 4. Juni 1832 wird die Brücke an der heutigen Bahnhofstraße durch die Wassermassen weggerissen und muss neu gebaut werden. Elf Jahre später, 1843, reißt ein schweres Hochwasser die frühere Steinbrücke an der Echaz mit. Sie wird aus Holz neu gebaut. Auch 1883 gibt es Hochwässer, bei denen die Brücken und Ufer betroffen sind. Sprung ins 20. Jahrhundert: Eines der markantesten Hochwasser kommt am 20. August 1966. Die Echaz tritt über die Ufer, unterspült und überschwemmt große Teile des Ortes. Wannweil trifft es von allen Echaz-Gemeinden am ärgsten. Es wird Katastrophenalarm ausgerufen. Zwischen Wannweil und K’furt werden »zentnerschwere Quadersteine« und ein Beton-Steg einer ortsansässigen Firma »wie Holz« fortgespült. Ein zweijähriger Bub, der in die Echaz fällt kommt ums Leben. Das Ereignis regt im Gemeinderat Diskussionen über eine Regulierung des Flusses an, die 1970 kommt. Gleich zu Beginn des 21. Jahrhunderts, am 10./11. August 2002, überflutet ein Echaz-Hochwasser unter anderem das Sportgelände des SV Wannweil. Wieder wird der Katastrophenfall ausgerufen. Menschen müssen per Boot aus Häusern gerettet oder aus verunglückten Autos befreit werden. Bei einem Unwetter am 23. Juni 2021 laufen erneut Straßen und Keller voll. Diese Ereignisse waren Auslöser für verstärkte Maßnahmen der Gemeinde zum Hochwasserschutz – so wie jetzt die Arbeiten am Firstbach und am Fallenbach. (and)

Jüngstes Projekt im Gemeinderat: der Fallenbach. »Eigenschutz ist das, was über allem steht«, führte Bürgermeister Dr. Christian Majer ins Thema ein. Der Fallenbach ist im Normalfall so klein, dass man ihn fast nicht sieht. Ein Ortsfremder, der von Betzingen her in den Ort kommt und einen Wasserlauf erwartet, sieht erst mal nur eine lange, geschwungene Baumreihe, rechts oben am Hang. Bei näherem Hinschauen ein kleines Rinnsal, das dazwischen durchfließt. Die nach ihm benannte Fallenbachstraße auf der linken Straßenseite und die nach ihm benannte Fallenbach-Siedlung ist immer sichtbar, der gerade mal 700 Meter lange Bach nur dann, wenn er Wasser führt. Im Normalfall kein Problem, bei Starkregen aber ein großes, das nicht nur die Fallenbach-Siedlung bedroht. Wenn es in der Talsohle auf die auch schon angeschwollene Echaz trifft, hat Wannweil ein Problem.