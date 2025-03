Radler bringt in Tübingen Fußgängerin zu Fall und fährt davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in Tübingen gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein unbekannter Radfahrer befuhr den Schleifmühleweg aus Richtung Rappstraße kommend in Fahrtrichtung Pulvermühlstraße. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle touchierte er eine 69-jährige Fußgängerin, welche daraufhin zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Unmittelbar nach dem Unfall verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit. Die Frau begab sich im Anschluss an ihre Wohnanschrift und verständigte von dort aus den Rettungsdienst. Dieser brachte sie in eine Klinik, woraufhin dann auch die Polizei verständigt wurde. Der Radfahrer konnte als circa 20 Jahre alt und dunkel bekleidet beschrieben werden. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Herrenrad handeln, welches zum Unfallzeitpunkt unbeleuchtet war. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 070719721400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (pol)