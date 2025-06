Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit schweren Verletzungen ist am Mittwochvormittag eine Radfahrerin in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 19-Jährige befuhr gegen 10.45 Uhr die Ringelbachstraße in Richtung Stadtmitte. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte die junge Frau alleinbeteiligt mit ihrem Rad und verletzte sich dabei schwer. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)