Radfahrerin in Reutlingen nach Sturz über E-Roller schwer verletzt

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 70 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in der Reutlinger Straße In Laisen erlitten. Die Frau befuhr gegen 10.20 Uhr mit ihrem Zweirad den Radstreifen, der an dieser Stelle auf den Gehweg überging.

Dort nahm sie offenbar einen abgestellten E-Scooter spät wahr und stürzte bei dem anschließenden Ausweichmanöver zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (pol)