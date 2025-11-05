Radfahrerin im Reutlinger Gewerbegebiet bei Unfall mit Lastwagen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/KUSTERDINGEN. Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag Gewerbegebiet Mark-West verletzt worden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge bog ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Laster gegen 16.30 Uhr in eine Werkseinfahrt in der dortigen Markwiesenstraße ein. Dabei übersah er wohl aufgrund eines haltenden anderen Lkw eine auf dem Geh- und Radweg entgegenkommende, 56-jährige Radlerin. Die Frau kollidierte daraufhin mit dem hinteren Teil der Zugmaschine. Aufgrund ihrer beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde die 56-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (pol)