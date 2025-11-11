Radfahrerin bei Unfall mit Auto in der Reutlinger Seestraße verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Fehler beim Abbiegen ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagnachmittag. Gegen 17.50 Uhr war ein 42 Jahre alter Mann mit einem BMW auf der Albstraße stadteinwärts unterwegs und bog nach links in die Seestraße ab. Dabei übersah er offenbar eine entgegenkommende, 38-jährige Radfahrerin.

Infolge der Kollision stürzte die Frau zu Boden. Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit insgesamt rund 5.000 Euro an. (pol)