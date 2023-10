Radfahrerin bei Unfall in Reutlingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Eine 39 Jahre alte Volvo-Lenkerin befuhr gegen 7.25 Uhr die Lerchenstraße in Richtung Moltkestraße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt der stadteinwärts fahrenden 56-jährigen Fahrradfahrerin, woraufhin die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten und die Frau stürzte.

Der Rettungsdienst brachte die 56-Jährige nach medizinischer Behandlung und Versorgung in eine Klinik. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt. (pol)