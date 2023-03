Radfahrer stoßen bei Tübingen zusammen: Zwei lebensgefährlich Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Radfahrern ist es am Samstagnachmittag gegen 14.25 Uhr auf dem Neckartalradweg zwischen Kirchentellinsfurt und Tübingen gekommen. Ein Familienvater befuhr mit seinen beiden sechs- und achtjährigen Kindern den Radweg in Richtung Tübingen, als der 6-Jährige plötzlich das Gleichgewicht verlor, ins Trudeln geriet und auf den Gegenradweg fuhr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 65-jährigen Rennradfahrerin, in dessen Folge beide Radfahrer zu Fall kamen. Ein hinter der 65-Jährigen fahrender 83-jähriger Rennradfahrer überrollte daraufhin das Kind und stürzte ebenfalls.

Während der sechsjährige Junge lediglich leicht verletzt wurde und nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen konnte, zogen sich die 65-Jährige schwere und der 83-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu. Alle Beteiligten, die zum Unfallzeitpunkt Radhelme trugen, wurden in umliegende Kliniken gebracht. (pol)