Radfahrer stoßen auf Neckartalweg bei K'furt zusammen: Kind verletzt

KIRCHENTELLINSFURT. Bei einem Unfall auf dem Neckartalradweg am Donnerstagabend ist ein Kind verletzt worden, teilte die Polizei mit. Gegen 20 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Rad auf dem Neckartalradweg in Richtung Pliezhausen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem in einer entgegenkommenden Radlergruppe fahrenden 6-Jährigen, woraufhin beide stürzten. Ein Rettungswagen brachte den Jungen mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. Der 42-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)