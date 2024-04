Radfahrer prallt in Tübingen gegen geöffnete Autotür

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Tübingen erlitten. Ein 29-Jähriger hatte laut Polizei kurz vor 18.30 Uhr seinen Skoda am Fahrbahnrand der Herrenberger Straße abgestellt.

Beim Öffnen der Fahrertür übersah er den von hinten heranfahrenden, 44 Jahre alten Radfahrer. Der Radler wurde von der Tür erfasst und hierbei verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (pol)