Radfahrer ohne Helm verletzt sich bei Sturz in K'furt schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt wurde ein Radfahrer am Freitagmorgen auf dem Südring (K6908) in Kirchentellinsfurt. Das berichtet die Polizei. Der 49-Jährige war gegen 8.25 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Südring bergabwärts unterwegs, als er alleinbeteiligt gegen den erhöhten Bordstein geriet und in der Folge auf den angrenzenden Gehweg stürzte. Der Radler, der keinen Helm getragen hatte, erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. (pol)