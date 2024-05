Radfahrer kracht in Reutlingen in Auto und verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Lenker ist es am Montagmorgen in Reutlingen gekommen, berichtet die Polizei. Ein 58-jähriger Radfahrer fuhr kurz nach 5.30 Uhr auf der Freiligrathstraße in Richtung Holbeinstraße. An der Kreuzung zur Dürerstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 48-jährigen Fahrer eines Ford, woraufhin die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten. Der Radfahrer stürzte und wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.