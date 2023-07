Radfahrer bei Verkehrsunfall in Dettingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein jugendlicher Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Gegen 16.35 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem Ford auf der Karlstraße in Richtung Uracher Straße unterwegs. Auf dem rechtsseitigen Gehweg fuhr gleichzeitig ein 16-jähriger Radler in entgegengesetzter Richtung. Verdeckt von einem am Fahrbahnrand geparkten VW-Bus wechselte der Jugendliche, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße, um diese zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Ford des 22-Jährigen.

Der Radler wurde über die Motorhaube auf die Frontscheibe des Wagens abgewiesen und stürzte anschließend auf den Asphalt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. (pol)