Radfahrer bei Unfall in Lustnau verletzt

TÜBINGEN. Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Tübingen-Lustnau verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein 28-Jähriger wollte kurz nach 16.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz Citan von der Kreuzstraße herkommend nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Zeitgleich war ein 71-Jähriger mit seinem Mountainbike von der gegenüberliegenden Jürgensenstraße kommend unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in die Kreuzstraße überqueren. Beide Beteiligten mussten zunächst vor einer roten Ampel anhalten und waren dann an der für beide auf Grün schaltenden Lichtzeichenanlage losgefahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision und der Senior stürzte von seinem Rad. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. (pol)