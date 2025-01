Räumfahrzeug stößt bei Engstingen mit Auto zusammen und fährt weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Bei einem Verkehrsunfall auf der B312 sind am Donnerstagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein Räumfahrzeug die Bundesstraße von Engstingen in Richtung Bernloch. Den winterlichen Straßenverhältnissen geschuldet, stand kurz nach dem Ortsausgang von Engstingen ein Auto auf der Fahrbahn. Das Räumfahrzeug fuhr an dem stehenden Wagen vorbei und übersah dabei vermutlich einen entgegenkommenden VW Golf eines 22-Jährigen.

Durch die anschließende Kollision wurde der VW in den Straßengraben gedrückt. Sowohl der Pkw-Lenker, als auch sein Beifahrer erlitten hierbei leichte Verletzungen. Eine ärztliche Versorgung war nach derzeitigen Erkenntnissen nicht notwendig. An ihrem Golf entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, er musste durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Der Lenker des Schneepfluges meldete zwar den Unfall, setzte dann aber seine Fahrt weiter in Richtung Bernloch fort. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)