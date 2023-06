Räuber schlägt Mann in Tübingen mit Stein auf Hinterkopf und klaut Tasche

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitagabend ist es in der Karlstraße zu einem Raub gekommen. Ein 32-Jähriger hielt sich um 21.48 Uhr zwischen dem Jugendhaus und dem Döner-Restaurant auf. Dort wurde er von mehreren bislang unbekannten Personen festgehalten und geschlagen. Einer der Täter schlug ihm mit einem Stein auf den Hinterkopf. Anschließend wurde ihm seine Umhängetasche entrissen. Im weiteren Verlauf flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, kurze schwarze Haare, arabisches Aussehen, Tätowierungen am Oberkörper. Der 32-Jährige trug leichte Verletzungen davon. In der Tasche befanden sich neben Bargeld diverse Karten und Kopfhörer. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Tübingen unter 070719728660 zu melden. (pol)