Pommes frittiert: Küche in Reutlinger Wohnhung fängt Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Mehrparteienhaus in die Eisenbahnstraße zu einem gemeldeten Küchenbrand alarmiert worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei 23-jährige Personen Pommes in einem Topf frittieren wollten. Hierbei ließen sie diesen kurzzeitig unbeaufsichtigt, woraufhin sich das darin befindliche Speiseöl entzündete und das Feuer auf ein Holzregal oberhalb des Kochfeldes übergriff. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen und die Wohnung im Anschluss belüften. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. (pol)