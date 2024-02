Polizisten fassen Verdächtigen nach Einbruchsversuch in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 37-jährigen Mann, der am frühen Donnerstag in der Burgstraße festgenommen werden konnte. Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 0.10 Uhr auf der Burgstraße unterwegs, als die Polizeibeamten durch ein klirrendes Geräusch aufmerksam wurden und in einem Hinterhof eine dunkel gekleidete Person erkannten, die sich zu Fuß entfernte.

Bei ihrer Kontrolle konnte bei dem Mann nicht nur ein Messer, sondern in seinem Rucksack auch typisches Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt werden. Bei der Überprüfung der umliegenden Gebäude konnten an einem Mehrfamilienhaus frische Einbruchsspuren festgestellt werden. Unter anderem war dort versucht worden, das Türschloss aufzubohren. Reste des abgebrochenen Bohrers konnten dem Werkzeug des Verdächtigen zugeordnet werden. Zudem meldete sich ein Hausbewohner, bei dem der 37-Jährige zuvor eine Scheibe eingeworfen haben soll.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Ob der Mann für weitere Einbrüche infrage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen. (pol)