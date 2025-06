Polizeikontrolle: Sechs Personen ohne Gurt auf dem Rücksitz eines Autos in Ofterdingen

Die Polizei hat einen Skoda aus dem Verkehr gezogen, weil zu viele Personen an Bord waren. (Symbolbild)

OFTERDINGEN. Ein mit acht Personen besetzter Pkw ist am Sonntagabend von der Polizei in Ofterdingen aus dem Verkehr gezogen werden. Der Skoda fiel einer Streife des Polizeireviers Tübingen kurz vor 19.30 Uhr in der Hechinger Straße auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten insgesamt sechs Personen auf dem Rücksitz fest. Es handelte sich um zwei Erwachsene, drei Kinder im Alter von eineinhalb, zehn und 13 Jahren sowie ein 14 Jahre alter Jugendlicher.

Alle sechs waren nicht angegurtet. Gegen den 35 Jahre alten Fahrer sowie die beiden Erwachsenen wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde erst gestattet, als ein Bekannter mit einem weiteren Fahrzeug und einem entsprechenden Kindersitz vorbeikam. (pol)