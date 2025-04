Polizeikontrolle in Tübingen: Vier Kinder in Auto nicht angeschnallt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Pkw mit vier nicht angeschnallten Kindern ist am Mittwochmorgen von der Tübinger Verkehrspolizei in der Weststadt kontrolliert worden. Den Beamten war der VW kurz nach acht Uhr in der Sindelfinger Straße in Tübingen aufgefallen, berichtet die Polizei. Beim Blick in das Fahrzeug entdeckten die Polizisten ein acht Jahre altes Kind, das ohne jegliche Sicherung auf dem Schoß der Mutter auf dem Beifahrersitz saß. Auf der Rückbank befanden sich ein drei- und ein sechsjähriges Kind zwar in Kindersitzen, jedoch ohne den Gurt angelegt zu haben.

Auf dem Notsitz im Kofferraum des Wagens saß noch ein siebenjähriges Kind in einem Kindersitz, das auch nicht angegurtet war. Der 32-jährige Fahrer musste sich belehrende Worte der Polizisten anhören und wird jetzt wegen Beförderung mehrerer Kinder ohne Sicherung angezeigt. Nachdem das acht Jahre alte Kind an der dortigen Schule ausgestiegen war und die restlichen Kleinen sich ordnungsgemäß angeschnallt hatten, durfte die Familie weiterfahren. (pol)