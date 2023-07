Polizeihubschrauber findet in Öschingen vermisste Seniorin

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN. Der Besatzung eines Polizeihubschraubers ist es zu verdanken, dass eine vermisste Seniorin am Sonntagabend rechtzeitig gefunden werden konnte. Mit zahlreichen Einsatzkräften haben Polizei und Rettungsdienst am Sonntagabend nach einer 81 Jahre alten Frau gesucht, berichtet die Polizei. Die Dame hatte am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr ihre Wohnanschrift zu einem abendlichen Spaziergang verlassen. Nachdem sie nicht zur üblichen Zeit zurückgekehrt war, machten sich zunächst Angehörige auf die Suche, bevor gegen 23 Uhr die Polizei verständigt wurde.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten, umfangreichen Suchmaßnahmen zu denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnte die Frau in freiem Feld auf einer Wiese liegend von der Hubschrauberbesatzung gesichtet werden. Diese lotste die Einsatzkräfte zu der Dame, die wie sich nachfolgend herausstellte, bei ihrem Spaziergang müde geworden war und sich zum Ausruhen in die Wiese gelegt hatte. Nach einer Untersuchung durch die Besatzung eines Rettungswagens konnte die Seniorin unverletzt ihren Angehörigen übergeben werden. (pol)