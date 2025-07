Polizeihubschrauber im Einsatz: Einbruch in Mössinger Gewerberäumlichkeiten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Am Samstagmorgen ist es zu einem Einbruch in Gewerberäumlichkeiten in der Bahnhofstraße gekommen. Gegen 05.20 Uhr meldete eine Zeugin über den Polizeinotruf, dass sie ein Scherbenklirren wahrgenommen und Personen beim Flüchten gesehen hatte. Vor Ort stellte eine Streifenwagenbesatzung eine eingeschlagene Fensterscheibe im Erdgeschoss fest. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte ein Tatverdächtiger in der Nähe des Tatorts kontrolliert werden.

Der Jugendliche wurde zum Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Die Spuren am Tatort wurden durch Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert.

Bislang kann keine Aussage über das entwendete Gut getroffen werden. Der Sachschaden am Fenster beträgt mehrere hundert Euro. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in das Mössinger Freibad besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Mössingen. (pol)