Polizei zieht unsicheren Traktor in Metzingen aus dem Verkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein nur spärlich beleuchteter Traktor mit Anhänger ist am späten Donnerstagabend kurz nach 23 Uhr durch eine Polizeistreife in der Ulmer Straße in Metzingen gestoppt und kontrolliert worden. Das berichtet die Polizei. Neben der unzureichenden Beleuchtung des Schleppers war auch die lichttechnische Einrichtung des Anhängers defekt. Die Beamten stellten weiter fest, dass sich der Traktorfrontlader in gefährlich tiefer Arbeitsstellung befand.

Zudem wiesen die Bordwände des Anhängers zahlreiche Löcher auf, wodurch ein Ladungsverlust drohte. Desolat war auch die Bremseinrichtung des Anhängers, diese war überhaupt nicht angeschlossen. Dem 65-jährigen Traktor-Fahrer wurde anschließend die Weiterfahrt untersagt und das Gefährt abgestellt. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (pol)