Polizei zieht in Tübingen Lkw-Fahrer mit 2,6 Promille aus dem Verkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Durch seine Fahrweise ist ein Lkw-Fahrer am Montagmorgen auf der B27 aufgefallen. Zeugen alarmierten gegen 9.30 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Lkw auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen gesehen hatten, der starke Schlangenlinien fuhr. In der Stuttgarter Straße konnte der Lkw Actros wenig später von den Polizeibeamten angehalten werden.

Schon beim Aussteigen konnte bei dem 46 Jahre alten Fahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro erhoben. (pol)