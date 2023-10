Polizei sucht Zeugen zu Brand in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zeugen zu einem Brand am Sonntagmittag auf dem Willy-Brandt-Platz sucht die Polizei in Reutlingen. Gegen 13.40 Uhr ist den Einsatzkräften der Polizei und der Feuerwehr ein Brand auf der Rückseite eines dortigen Restaurants gemeldet worden. Ein 28-jähriger Zeuge löschte bereits mehrere in Brand geratene Müllsäcke sowie Altpapier mit eigenen Mitteln bis die Feuerwehr, die sich mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften an der Einsatzörtlichkeit befand, die Lage schließlich unter Kontrolle brachte. Durch die zum Teil meterhohen Flammen sowie die dadurch entstandene Hitzentwicklung kam es am Gebäude zu einem Schaden in geschätzter Höhe von etwa 2.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (pol)