Polizei sucht vermisste Person in Gomaringen mit Hubschrauber

GOMARINGEN. Die Polizei hat in der Nacht zum Montag in Gomaringen nach einer vermissten Person gefahndet. Sie war aus einem örtlichen Pflegeheim verschwunden. Bei der umfassenden Suche kam auch ein Rettungshubschrauber der Polizei zum Einsatz. Das bestätigt die Polizei in Reutlingen auf Nachfrage des GEA.

Der Hubschrauber kreiste mehrfach über den Gomaringer Ortskern. Die Suche nach der vermissten Person war mit dem Hubschrauber allerdings nicht erfolgreich. Dennoch konnte die Person später aufgefunden werden und wurde zurück ins Pflegeheim gebracht.

Patient aus Reutlinger Klinik ebenfalls mit Hubschrauber gesucht

Bei der Fahndung nach Vermissten kommt der Hubschrauber regelmäßig zum Einsatz. Vor wenigen Wochen verschwand ein Patient aus einer Reutlinger Klinik. Auch hier startet die Polizei eine umfangreiche Suche, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam - ebenfalls erfolglos.

Letztlich fand den Vermissten ein Hund der Hundestaffeln des DRK und der Malteser. Nach nur zwölf Minuten brachte Hund Nero seine Hundeführerin zu dem vermissten Senior, der daraufhin in die Obhut des Klinikpersonals übergeben wurde. (sapo)