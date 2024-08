Polizei Pfullingen sucht Zeugen zu einem Unfall in Lichtenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/LICHTENSTEIN. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend in der Lichtensteiner Siemensstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Pfullingen Zeugen. Ein 67-Jähriger war gegen 19.15 Uhr mit einem Renault Twingo auf der Siemensstraße in Richtung Staufenburgstraße unterwegs. Wohl abgelenkt durch einen bislang unbekannten Pkw, der vom Parkplatz eines Discounters ausfahren wollte, prallte der Renault-Lenker mit seinem Wagen gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw-Anhänger.

Die 71 Jahre alte Beifahrerin im Twingo erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6.500 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/ 9918-0 zu melden. (pol)