Polizei-Hubschrauber sucht über Reutlinger Altstadt nach vermisster Person

REUTLINGEN. Ein Polizei-Hubschrauber sorgte am Montagabend für Aufsehen in der Reutlinger Innenstadt. Um kurz nach 19 Uhr tauchte der Helikopter mit großem Getöse auf und kreiste kaum zu übersehen und zu überhören mehr als zehn Minuten lang tief fliegend über den Häuserdächern. Was war passiert? »Wir suchen keinen Räuber oder etwas anderes, worüber sich die Bevölkerung Sorgen machen müsste«, gab ein die Polizeiführerin vom Dienst auf GEA-Anfrage direkt Entwarnung. »Wir suchen nach einer vermissten Person, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet.«

Seit 16.15 Uhr sei die Polizei auf der Suche nach der Person. Mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Mehrere Feuerwehrzüge, die am Montagabend in Altstadtnähe im Einsatz waren, hatten mit Suchaktion. »Die wurden wegen eines Brand-Fehlalarms gerufen«, so die Polizeiführerin. Da die Suche der Polizisten am Boden erfolglos war, wurde der Polizei-Hubschrauber als Verstärkung angefordert. »Aus der Luft hat man eine bessere Übersicht und in solchen Fällen bessere Chancen, jemanden zu finden«, so die Polizeiführerin vom Dienst. »Wir hoffen, dass wir die vermisste Person so schnell finden.« Bisher (Stand 19.35 Uhr) ist das aber nicht der Fall gewesen.

Informationen über die vermisste Person darf die Polizeiführerin vom Dienst zum jetzigen Zeitpunkt nicht herausgeben. Das ist erst möglich, wenn eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben worden ist. (GEA)