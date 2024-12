Polizei gibt Einzelheiten zum schweren Unfall bei Gomadingen bekannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Beim Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs ist ein Mercedes E 63 AMG am Montagmittag bei Gomadingen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Gegen 13.15 Uhr befuhr der 39-jährige Mercedes-Fahrer die L 230 von Offenhausen in Fahrtrichtung Gomadingen. Kurz nach dem Ortsausgang von Offenhausen begann der Mercedes-Fahrer, einen vorausfahrenden Opel zu überholen. Beim Einscheren am Ende des Überholvorgangs geriet der Mercedes mit den rechten Reifen auf den Grünstreifen. Aufgrund des Gegenlenkens geriet der Wagen ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Da sich hier eine steile Böschung befand, überschlug sich das Fahrzeug und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Ein zu diesem Zeitpunkt in Offenhausen fahrender 38-jähriger VW-Lenker konnte eine Kollision mit dem auf dem Dach rutschenden Mercedes durch ein Ausweichen nach links vermeiden. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem zuvor überholten Opel und dem VW kam es glücklicherweise nicht. Der Mercedes-Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes, an welchem ein Schaden von etwa 60.000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Während der Dauer der Unfallaufnahme war die L 230 voll gesperrt. Der Verkehr konnte jedoch über einen parallel verlaufenden Feldweg an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (pol)