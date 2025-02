Polizei findet Vermissten in Reutlingen - Hubschrauber im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Dienstagabend nach einem Vermissten 56-Jährigen gesucht. Der Mann war am Vormittag aus einem Reutlinger Krankenhaus entlassen worden, berichtet die Polizei. Als er bis zum Abend noch nicht nach Hause zurückgekehrt war, meldeten sich Angehörige kurz nach 20.30 Uhr bei der Polizei. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der 56-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde in der Folge nach ihm gefahndet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Vermisste wurde kurz vor vier Uhr wohlauf von einer Streifenwagenbesatzung in Betzingen entdeckt und zurück zu seiner Wohnanschrift und seinen Angehörigen gebracht. (pol)