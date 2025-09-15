Polizei fasst mutmaßlichen Exhibitionisten in Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt der Polizeiposten Kirchentellinsfurt seit Sonntagnachmittag gegen einen 41 Jahre alten Mann.

Diesem wird vorgeworfen, sich gegen 15.30 Uhr in einem am Straßenrand der Wannweiler Straße geparkten Pkw, in der Nähe zweier Frau selbst befriedigt zu haben. Nachdem Zeugen die Polizei verständigt hatten, konnte der Mann im Umfeld angetroffen werden. Zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er zum Polizeirevier gebracht. Der 41-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)