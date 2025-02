Polizei fasst gesuchten Messerstecher im Kreis Reutlingen: 24-Jähriger in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der am Dienstag, 4. Februar, im Bereich Unter den Linden ein 29-Jähriger eine Stichverletzung davongetragen hatte, ist es dem Kriminalkommissariat Reutlingen gelungen, einen 24-Jährigen als Tatverdächtigen zu identifizieren und festzunehmen.

Der 29-Jährige war an diesem Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr, mit einem anderen jungen Mann in einen Streit geraten. In der Folge soll der ihm zuvor offenbar nur flüchtig bekannte Kontrahent den 29-Jährigen zunächst mit Faustschlägen traktiert und dann mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Das Opfer musste zur Behandlung seiner erlittenen Stichverletzung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden, das er am nächsten Morgen wieder verlassen konnte. Die Fahndung nach dem zunächst unbekannten, flüchtigen Verdächtigen war zunächst erfolglos verlaufen.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten schließlich auf die Spur eines 24-jährigen, türkischen Staatsangehörigen, der vorübergehend untergetaucht war. Am Freitagabend konnte er an seiner Wohnanschrift in einer Reutlinger Kreisgemeinde lokalisiert und festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde am Folgetag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den bereits im Vorfeld von der Staatsanwaltschaft Tübingen erwirkten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann, gegen den wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt wird, wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)