Polizei fahndet nach Mann, der sich in Kirchentellinsfurt nackt gezeigt hat

KIRCHENTELLINSFURT. Ein bislang unbekannter Mann trat am Sonntagabend auf dem Parkplatz Baggersee an der Illmitzer Straße als Exhibitionist auf. Gegen 20.30 Uhr zeigte sich der Täter einer Frau mit entblößtem Geschlechtsteil, an dem er manipulierte. Im Anschluss verließ der Mann mit einem Pkw die Örtlichkeit. Als die Geschädigte die Polizei verständigte, war der Unbekannte nicht mehr anzutreffen.

Er wird als zwischen 45 und 50 Jahre alt beschrieben, mit normaler Statur, hatte eine Glatze, trug eine Brille und war bekleidet mit einem weißen Polo-Shirt, einer hellen Jeanshose und roten Schuhen. Der Mann fuhr möglicherweise einen weißen Opel mit polnischer Zulassung. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-1400 um Hinweise auf den Mann oder sein Fahrzeug. (pol)