Polizei fahndet nach Exhibitionisten, der sich in Pfullingen zeigte

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Montagvormittag in Pfullingen einer Frau gegenüber unsittlich gezeigt. Die 55-Jährige befuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg in Verlängerung der Bollstraße in Richtung Alter Bahnhof von der Arbachstraße herkommend. Hierbei kam der Radlerin ein Mann entgegen, der ihr beim Vorbeifahren sein entblößtes, erigiertes Glied zeigte.

Der Unbekannte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 165 cm groß und von kräftiger Statur. Der Mann hat schwarze, kurze Haare und führte einen kleineren, schwarzen Hund mit sich. Zur Bekleidung ist bekannt, dass er eine kurze, helle Sporthose anhatte. Hinweise werden an das Polizeirevier Pfullingen unter Telefon 07121/9918-0 erbeten. (pol)