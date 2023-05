Polizei fährt mit sechs Streifenwagen nach Sondelfingen und nimmt Mann fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Nach Informationen eines GEA-Lesers wurde am Donnerstagnachmittag ein Mann in Sondelfingen in einem Wohnhaus festgenommen. Die Polizei kam demnach gegen 14:30 Uhr mit sechs Streifenwagen an und fuhr rund 15 Minuten später wieder mit dem festgenommenen Mann ab. Die Reutlinger Polizei bestätigte auf GEA-Nachfrage den Einsatz.

Auf die Frage, warum denn so viele Polizeiwagen im Einsatz waren, antwortete ein Sprecher: »Wir haben angenommen, dass der Verdächtige erheblichen Widerstand bei seiner Festnahme leisten würden und sind auf Nummer Sicher gegangen.« Der Einsatz soll dann aber doch sehr friedlich verlaufen sein. Warum der Mann in Sondelfingen festgenommen wurde und wer er ist, konnte oder wollte die Reutlinger Polizei nicht beantworten. (GEA)