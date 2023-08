Polizei erwischt in Derendingen Graffitisprayer auf frischer Tat

Bitte aktivieren Sie Javascript

DERENDINGEN. Ein Graffitisprayer ist am Donnerstagabend in Derendingen von einem sich in der Freizeit befindlichen Polizeibeamten auf frischer Tat erwischt worden. Der Zeuge sah, wie ein junger Mann gegen 20.15 Uhr die Unterführung bei einem Discounter in der Steinlachallee besprühte. Der Polizist versetzte sich daraufhin in Dienst, erklärte dem 22-Jährigen die vorläufige Festnahme und verständigte seine Kollegen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann noch ein offener Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Körperverletzungsdeliktes bestand. Nachdem er die Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro aufbringen konnte, wurde der 22-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bis zu einem möglichen weiteren Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. (pol)