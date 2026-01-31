Pkw-Fahrerin übersieht Radler in Pfullingen: Ein Leichtverletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Am Freitagabend ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec gekommen. Gegen 18.30 Uhr war ein 53-Jähriger auf seinem Pedelec in der Gönninger Straße unterwegs und stieß mit einer entgegenkommenden 50-jährigen Pkw-Lenkerin zusammen, welche in die Sandstraße abbiegen wollte und diesen übersah. Der Pedelec Fahrer stürzte nach der Kollision mit dem Pkw und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.500 Euro. (pol)