Pfullinger Friedrich-Schiller-Gymnasium: Klassenräume werden saniert

PFULLINGEN. »Ach so, das ist gar keine Weihnachtsbeleuchtung.« Die erstaunte Reaktion aus den Reihen des Pfullinger Bauausschusses galt dem LED-Lichtband, das sich entlang der Deckenlampen durch ein Klassenzimmer im A-Bau des Friedrich-Schiller-Gymnasiums schlängelt. Bei der Ortsbesichtigung war die Ersatzbeleuchtung für die defekten Lampen das Sinnbild dafür, dass die Klassenzimmer dort in die Jahre gekommen sind. Schon im vergangenen Jahr hatte die Stadt mit der Sanierung des 1955 errichteten Gebäudes begonnen und dabei vor allem den Brandschutz auf den erforderlichen Stand gebracht. Dieses Jahr stehen weitere Arbeiten an. 1,1 Millionen Euro sollen in den kommenden Ferien verbaut werden, um die Klassenzimmer auf Vordermann zu bringen.

Architekt Christopher Amann führte die Bauausschussmitglieder durch den A-Bau und ging dabei als Erstes auf die erledigten Arbeiten ein. 2024 wurden im Rahmen der Digitalisierungsmaßnahme die Datenleitungen auf den aktuellen Stand gebracht. 2025 war dann der Brandschutz »das vordringliche Thema.« Schon 2008 war zwar für das Gebäude ein Brandschutzkonzept erstellt worden, umgesetzt wurde das aber nicht.

Im vergangenen Jahr wurden dann die Treppenhäuser mit Brandschutzelementen von den Fluren getrennt und Klassenraumtüren, die an Treppenräume angrenzen, erneuert. Zwischen einigen Klassenräumen wurden Bypass-Türen eingebaut, um einen 2. Rettungsweg zu erhalten, außerdem im gesamten A-Bau eine flächendeckende Brandmeldeanlage installiert. Die Flure erhielten energiesparende LED-Beleuchtungen sowie nichtbrennbare abgehängte Decken, die zudem die Akustik in den Fluren deutlich verbessern.

Handlungsbedarf in den Klassenzimmern

Ein Blick in die Klassenzimmer machte dann deutlich, dass auch dort dringender Handlungsbedarf besteht. Die Waschbecken samt der Sanitärinstallation sind in die Jahre gekommen. Der Zustand, so heißt es in der Verwaltungsvorlage, sei sowohl optisch als auch hygienisch entsprechend. Probleme verursacht auch die Elektroinstallation. In manchem Klassenzimmer fällt die digitale Tafel aus, wenn die Jalousien bedient werden. Die Zuleitungen, Stromverteiler und Sicherungen im Gebäude sind nicht einheitlich und teilweise sehr alt. Ein Verteilerschrank mit Sicherungen stammt noch aus dem Baujahr der Schule. Wenn der ausfalle, finde sich nicht so schnell Ersatz, machte Amman deutlich.

In den Klassenzimmern konzentriert sich die Sanierung auf die Flurwand der Klassenzimmer. An oder in dieser verlaufen sowohl die Elektro- als auch die Sanitärinstallationen. Deshalb muss die bisherige Akustikverkleidung entfernt werden. Sie wird durch moderne Holzverkleidungen ersetzt. Hinter dieser verlaufen in Zukunft die Installationen und sollen so einfach für Reparaturen und Ergänzungen zugänglich bleiben. Angeschlossen werden die Klassenzimmer an geschossweise neu installierte Verteiler, die schon im vergangenen Jahr eingebaut wurden.

Im Zuge der Maßnahmen werden auch weitere Klassentüren ersetzt, die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt und die Räume neu gestrichen. Nicht unbedingt zur Freude von Schulleiter Marcel Schnek und seinem Stellvertreter Andreas Karnein, die die Besichtigung begleiteten, gibt's keine neue Böden in den Klassenzimmern. »Die sind noch voll funktionsfähig«, erklärte Oliver Polzin, Leiter des Fachbereichs Infrastruktur bei der Stadtverwaltung. Deshalb bleiben sie unangetastet.

Neue Photovoltaik-Anlage geplant

Saniert werden aber die WCs im Unter- und Erdgeschoss. Ursprünglich vorgesehen war für die 2. Bauphase auch der Austausch der noch nicht erneuerten Fenster. Das soll jetzt aber in der noch zu planenden 3. Bauphase erledigt werden. Hintergrund ist, dass die Photovoltaik-Anlage auf dem A-Bau im vergangenen Jahr größtenteils demontiert werden musste. Bei Wartungsarbeiten auf dem Dach war festgestellt worden, dass einige Elemente schon durchgeschmort waren. Es soll aber eine neue Anlage installiert werden, die auf den Bedarf der Schule abgestimmt wird und von dieser genutzt werden kann. Die Erneuerung soll jetzt gemeinsam mit den Fassadenarbeiten, also auch dem Fensteraustausch, gemacht werden. So müsse nur einmal ein Gerüst aufgebaut werden, erklärte Polzin. Das spare Kosten.

Apropos Kosten: Mit rund 1,1 Millionen Euro schlagen die jetzt geplanten Maßnahmen zu Buche. Sie sollen größtenteils in den kommenden Ferien umgesetzt werden. Die Stadt rechnet mit Fördermitteln von rund 670.000 Euro. Der Bauausschuss stimmte den Plänen geschlossen zu und empfahl damit den Gemeinderat, dies in seiner kommenden Sitzung im Februar ebenso zu halten. (GEA)