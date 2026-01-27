Rück- und Ausblick: Stadt Pfullingen und DLRG sprechen über die Bäder

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein gemeinsames Bäderticket mit Eningen und Lichtenstein, den unermüdlichen Einsatz der Pfullinger Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die bevorstehende Sanierung des Echazbads: In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats sprachen Stadtverwaltung und DLRG über die beiden Bäder der Echazstadt. Ein Überblick.

– Schönbergbad: Rückblick Freibadsaison 2025

66.995 Besucher haben im vergangenen Sommer ihren Weg ins Schönbergbad gefunden. »Wir sind zufrieden mit der Saison«, sagte Jana Ziehme-Pfau, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Sport. Der neu eingeführte Landesfamilienpass sowie das gemeinsame Bäderticket mit den Gemeinden Eningen und Lichtenstein seien sehr gut angekommen. Genau so wie der neue Betreiber der Gastronomie, der umgebaute Eingangsbereich sowie die neuen Kassenautomaten, die nun auch die EC-Kartenzahlung ermöglichen. Außerdem habe das Schönbergbad von der DLRG die Auszeichnung »Ausbildungsfreundliches Bad 2024/25« erhalten. »Das hat uns wirklich sehr gefreut.«

– Schönbergbad: Ausblick 2026/27

Aktuell werde über eine Verlängerung des gemeinsamen Bädertickets gesprochen, erklärte Ziehme-Pfau. »Das kam wirklich gut an und das würden wir diesen Sommer gerne nochmal anbieten.« In den kommenden Monaten soll außerdem ein Werbevideo erstellt werden. Darüber hinaus sollen die Spinde im Umkleidebereich und die Umkleideschnecken auf den Wiesen ausgetauscht werden sowie ein Schwimmbadlifter für Menschen mit Beeinträchtigung installiert werden.

– Echazbad: Rückblick Hallenbadsaison 2024/25

Auch das Echazbad wurde mit der Urkunde "Ausbildungsfreundliches Bad 2024/25" von der DLRG ausgezeichnet. Zudem gibt es ein neues Werbevideo, das im Internet und auf den sozialen Medien angesehen werden kann. "Es ist außerdem kein Geheimnis, dass im Echazbad baulich einiges gemacht werden muss", sagte Ziehme-Pfau. Schon jetzt wurden unter anderem die Ventilatoren im Umkleidebereich ausgetauscht und der Heizkreislauf saniert. "Außerdem gab es wieder kostenlose Aquagymnastik und ein neuer Betreiber hat die Gastronomie übernommen." Insgesamt haben 59.576 Gäste das Hallenbad besucht.

– Echazbad: Ausblick 2026/27

In den kommenden Jahren bis 2031 soll das Bad grundsaniert werden. Die Dachsanierung hat bereits begonnen. Weiter stehen dann unter anderem die energetische Sanierung des Gebäudes, der Bädertechnik und des Umkleidebereichs samt Sanitäranlagen auf dem Plan. Die Arbeiten sollen alle außerhalb des laufenden Betriebes stattfinden, damit das Bad uneingeschränkt geöffnet bleiben kann.

– Förderverein Pfullinger Bäder

Im vergangenen Jahr wurden erste Interessierte für einen möglichen Förderverein Pfullinger Bäder gefunden. Das einzige, was zur Gründung noch fehlt, sind ein Vorstand sowie eine Vereinssatzung. Der Förderverein soll vor allem die Bäder in der Vor- und Nachbereitung der Saisonen unterstützen sowie finanzielle Beiträge zu Projekten liefern. »Aktuell bezuschusst die Stadt jeden Hallenbadgast mit rund 11 Euro und jeden Freibadgast mit rund 9,50 Euro«, erklärte Ziehme-Pfau. Die Bäder seien ein Minusgeschäft. Angesichts des hohen Investitionsbedarfs brauche es mehr Unterstützung, um die Bäder zu halten.

– DRLG in den Pfullinger Bädern

Die Pfullinger Ortsgruppe der DLRG ist mit über 1.000 Mitgliedern die größte Ortsgruppe im Landkreis Reutlingen, erklärte Michael Keppler von der DLRG. Er hatte dem Verwaltungsausschuss einen eigenen Rückblick mitgebracht: 2025 haben über 450 Aktive am wöchentlichen Schwimmtraining teilgenommen und die DLRG stellte über 130 Schwimmabzeichen aus. Außerdem händigte über 80 Rettungsschwimmer-Abzeichen aus. Über 300 Stunden waren die ehrenamtlichen DLRG-Rettungsschwimmer im vergangenen Jahr im Freibad im Einsatz – als Rettungswache und im Sanitätsdienst. »Wir sehen uns als Partner der Stadt und hoffen, dass unsere Zusammenarbeit so weitergeht und noch weiter ausgebaut wird.« (GEA)