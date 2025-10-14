Pfullingen: Mit Anhänger zu schnell die Stuhlsteige runter und auf die Seite gekippt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Stuhlsteige am Dienstagmorgen gewesen sein. Ein 46-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit seinem Audi Q5 mit Anhänger auf der L382 von Sonnenbühl abwärts in Richtung Pfullingen unterwegs. Weil er zu schnell unterwegs war, brach in der Haarnadelkurve im oberen Bereich der Steige sein Anhänger nach links aus. In der Folge kam das Gespann nach links von der Fahrbahn ab, der Anhänger kippte auf die Seite und der Audi wurde um 180 Grad gedreht. Verletzt wurde niemand.

Da der Anhänger mit einem kleinen Cargo-Container beladen war, der vor einer Bergung umgeladen werden musste, gestaltete sich diese schwierig. Letztendlich waren drei Abschleppfahrzeuge zur Bergung von Fahrzeug, Anhänger und Container erforderlich, weshalb die Stuhlsteige für eine knappe Stunde komplett gesperrt werden musste. Der Schaden wird auf insgesamt rund 18.200 Euro geschätzt. (pol)