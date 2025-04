Penthouse-Wohnung in Tübingen völlig ausgebrannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Völlig ausgebrannt ist am späten Mittwochnachmittag eine Penthouse-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Tübinger Quenstedtstraße. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit 65 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen vor Ort. Im Einsatz waren die Tübinger Abteilungen der Feuerwehr Stadtmitte, Lustnau und Pfrondorf.

Das Feuer war im Innern der Wohnung entstanden, griff dann aber auf die Terrasse und die Holzverkleidung des Mehrfamilienhauses und auf die darunter liegende Glasfaserdämmung über. Dabei entwickelte sich starker Rauch.

Innerhalb von zehn Minuten war das Feuer gelöscht, sagte der stellvertretende Gesamtkommandant der Tübinger Feuerwehr, Steffen Lichtenberg. Die Feuerwehrleute mussten dabei nicht nur den Wohnungsbrand löschen, sondern vor allem auch die Ausbreitung auf das gesamte Haus verhindern.

Die Brandursache stand am Mittwochabend noch nicht fest. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. (GEA)