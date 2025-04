Pedelec und Auto kollidieren auf Metzinger Supermarkt-Parkplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Eine leicht verletzte Person sowie Schaden in Höhe von ca. 4.600 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen einem Pedelec und einem Pkw, der sich am Donnerstagabend in Metzingen ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 16-Jähriger laut Polizei mit seinem Pedelec den Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stuttgarter Straße. Hierbei übersah er eine von rechts kommende Mercedes C-Klasse, die von einem 20-Jährigen gelenkt wurde. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei welcher der 16-Jährige zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte der 16-Jährige jedoch ab. (pol)