Pedelec-Fahrerinnen stoßen in Tübingen zusammen und verletzen sich

TÜBINGEN. Zwei Radfahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Reutlinger Straße leicht verletzt worden. Gegen 9.45 Uhr befuhr eine 72-Jährige mit einem Pedelec den Radweg entlang der Reutlinger Straße in Richtung Eisenbahnstraße. Hierbei übersah sie eine bevorrechtigte, 34 Jahre alte Frau, die ebenfalls mit einem Pedelec den Fuß- und Radtunnel aus Richtung Walter-Simon-Straße befuhr und kollidierte am Ausgang des Tunnels mit dieser. Beide Beteiligte stürzten infolgedessen und wurden durch den Rettungsdienst mit, nach bisherigen Erkenntnissen leichten Verletzungen, in eine Klinik gebracht. An ihren Rädern entstand geringer Sachschaden. (pol)