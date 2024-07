Pedelec-Fahrer stoßen bei Hayingen zusammen: ein Schwerverletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAYINGEN. Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung zweier Pedelec-Lenker hat sich am Sonntagnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, in Hayingen-Anhausen ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhren ein 74-Jähriger und eine 66-Jährige mit ihren Pedelecs gemeinsam die Straße Am Mühlweg in dieselbe Richtung, als sich beide vermutlich in Folge Unachtsamkeit berührten und dadurch auf die Fahrbahn stürzten.

Während der 74-Jährige unverletzt blieb, erlitt die 66-jährige Verkehrsteilnehmerin schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Rädern war lediglich geringer Schaden entstanden. (pol)