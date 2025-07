Pedelec-Fahrer prallt in Bad Urach auf Mauer und verletzt sich schwer

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Mit schweren Verletzungen ist ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in Bad Urach am Sonntagmittag in eine Klinik gebracht worden. Das berichtet die Polizei. Der 27-Jährige befuhr kurz nach 13 Uhr aus Richtung Bahnhof kommenden mit seinem Pedelec den Gehweg der Burgstraße. Nachfolgend prallte er aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt auf eine Mauer und stürzte vom Rad. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt nun. (pol)