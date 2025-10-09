Pedelec-Fahrer nach Sturz in der Nähe von Gächingen gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-GÄCHINGEN. Der Peledec-Fahrer, der am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf dem parallel zur K 6701 verlaufenden Radweg schwer gestürzt war, ist am Donnerstagvormittag in einer Klink an seinen Unfallverletzungen verstorben.

Wie bereits berichtet, war der 61-Jährige mit einem Fahrrad gegen 21.15 Uhr von Dottingen kommend in Richtung Gächingen unterwegs. Hierbei kam er aus noch ungeklärtem Grund alleinbeteiligt an einer Gefällstrecke zu Fall und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Nachdem er von einem Pkw-Lenker aufgefunden worden war, brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus, in dem er nun verstarb. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen dauern an. (pol)