Pedelec-Fahrer kollidiert in Pfullingen mit BMW

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Leichtverletzt wurde ein Pedelec-Fahrer am Mittwochmittag an der Kreuzung Burgstraße/Bismarckstraße in Pfullingen. Der 50 Jahre alte Radler war gegen 12.30 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Burgstraße unterwegs und bog an der Kreuzung nach rechts in die Burgstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 5er BMW eines 61-Jährigen, der auf der Burgstraße in Richtung Zeilstraße fuhr. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer nachfolgende zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. (pol)